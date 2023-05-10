Много раз ударил топором по голове: в Новосибирской области подросток жестоко убил 17-летнюю девочку

Подросток убил девочку топором. Фото: СК РФ НСО.

Жестокое убийство произошло в Искитимском районе Новосибирской области. Там 9 мая 17-летний подросток расправился со сверстницей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

– По данным следствия, утром 9 мая обвиняемый находился в одном из домов Искитимского района вместе со знакомой. На фоне возникшей личной неприязни к девушке, взял в руку колун и нанес множественные удары по голове жертвы. В результате чего 17-летняя потерпевшая скончалась на месте, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место расправы. Нашли и изъяли колун, допросили свидетелей. По факту трагедии назначена судмедэкспертиза.

Подростка, убившего девочку задержали. В ближайшее время его планируют отправить в СИЗО.

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