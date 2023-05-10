Родила семерых зайчат: беременную зайчиху спасли от собак на заводе в Новосибирске

Новосибирцы спасли зайчиху и будущих зайчат от стаи собак. Фото: предоставлены Алисой Богомоловой.

В Новосибирске сотрудники завода имени Чкалова спасли зайца от нападения собак. Им удалось заманить в безопасное место животное, за которым шли кровавые следы. После спасения сотрудники назвали зайца Дед Мазай и обратились на базу реабилитации животных в Кольцово. Специалисты определили, что это самка, к тому же еще и беременная, и ее переименовали в Зайку.

Как сообщили в группе базы в социальной сети «ВКонтакте», у беременной зайчихи на животе оказалась рваная рана. Будущую маму срочно отправили в ветклинику. Хирурги зашили ее и вернули животное на восстановление.

За зайчихой гналась стая собак, трагедии помешали сотрудники завода. Фото: стоп-кадры НРОО "База реабилитации животных" НСО Кольцово.

Сотрудники центра консультировались с единственными в России московскими специалистами по зайцам, чтобы уточнить тонкости адаптации. После восстановления зайчиху планируют выпустить в дикую природу.

В ночь на 8 мая спасенная зайка разродилась четырьмя детенышами. Одного из них мама случайно задавила. Однако к троим выжившим 9 мая прибавились еще трое – и шестерых зайчат отправили в Центр реабилитации диких животных на выкармливание молоком по часам и дичание. Мама-зайчиха останется на базе реабилитации до выздоровления.

– Когда все заживет, мы выпустим ее в самый безопасный лес, где не охотятся на зайцев, – пообещали сотрудники.

Как рассказала КП-Новосибирск координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова, на воспитании у которой неожиданно оказался целый выводок зайчат, сейчас малыши уже активно познают мир и гуляют по дому.

Крохотные зайчата весят меньше 100 граммов. Фото: предоставлены Алисой Богомоловой.

– Через месяц, как прекратим кормить молоком, зайчата переедут в вольер. Потом начнется процесс дичания, а затем их выпустим в дикую природу, – сообщила КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прохожие спасли зайчонка, найденного на улице.

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