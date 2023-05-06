Новосибирцы спасли крохотного зайчонка весом 160 граммов

Новосибирцы нашли зайчонка и отдали его в центр реабилитации на дичание. Фото: Центр реабилитации диких животных.
В Новосибирске спасают крохотного зайчонка, найденного на улице. Малыша нашли прохожие вечером 4 мая. В субботу, 6 мая, его принесли в Центр реабилитации диких животных, сообщают в группе объединения волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».
Весит недавно родившийся зайчонок 161 грамм. Специалисты кормят кроху козьим молоком.
В планах у сотрудников центра – выкормить малыша, приспособить его к выживанию в дикой природе и выпустить на волю.
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