Новосибирцы спасли крохотного зайчонка весом 160 граммов

Новосибирцы нашли зайчонка и отдали его в центр реабилитации на дичание. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В Новосибирске спасают крохотного зайчонка, найденного на улице. Малыша нашли прохожие вечером 4 мая. В субботу, 6 мая, его принесли в Центр реабилитации диких животных, сообщают в группе объединения волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».

Весит недавно родившийся зайчонок 161 грамм. Специалисты кормят кроху козьим молоком.

В планах у сотрудников центра – выкормить малыша, приспособить его к выживанию в дикой природе и выпустить на волю.

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