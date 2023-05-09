Под Новосибирском потушили пожар в Кирзинском заказнике

Пожар в Кирзинском заповеднике потушили.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В заказнике Кирзинском Новосибирской области потушили огромный лесной пожар. Об этом во вторник, 9 мая сообщила ТАСС директор ФГБУ Государственного заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина.
— Пожар почти полностью потушили. Есть еще небольшое задымление, но пожара нет, открытое горение ликвидировано. Общая площадь пожара была почти 1,5 тысяч га, примерно треть была на территории заказника, - сказала собеседница агентства.
Природный пожар начался ночью 8 мая. На западе Новосибирской области загорелась трава — огонь распространился и на государственный заказник.
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