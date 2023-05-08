В Новосибирской области крупный пожар охватил Кирзинский заказник. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный пожар случился в Кирзинском заказнике в Новосибирской области. Из-за жаркой и сухой погоды огонь стремительно распространяется, сообщает Минприроды НСО.

По данным ведомства, государственный природный заказник федерального значения загорелся в ночь на 8 мая. Расположен он на двух территориях региона. В данный момент площадь возгорания составляет примерно 3 гектара.

Местные власти активно борются с огнем. В Минприроды отметили, что направили в заказник допсредства и силы для ликвидации ЧП.

– Ситуация под контролем, – заверили в ведомстве.

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