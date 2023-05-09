В Новосибирске спасатели помогли кошке, застрявшей на крыше. Фото: спасатели МАСС
В Новосибирске спасатели помогли кошке, застрявшей на крыше пристройки к дому на улице Станиславского. Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 мая.
— Кошка сидела на высоте 2 этажа. Чтобы добраться до нее понадобилась раздвижная лестница. Кошка мирно наблюдала за спасателями и спокойно пошла к ним на руки, — сообщили спасатели МАСС.
Спасенную хвостатую благополучно передали хозяину. На все про все у спасателей ушло около часа.
Напомним, 3 в Новосибирске 19-летняя девушка застряла на дереве, пытаясь спасти кота. На помощь ей пришли спасатели.
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