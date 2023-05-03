«Сама спуститься не могла»: в Новосибирске 19-летняя девушка застряла на дереве, пытаясь спасти кота

В Новосибирске 19-летняя девушка застряла на дереве, пытаясь спасти кота. Фото: МАСС.

Помощь спасателей понадобилась 19-летней жительнице Новосибирска. Она застряла на дереве на Барьерной улице.

– Вечером 2 мая очевидцы вызвали специалистов в Советский район города. Сообщили, что на дереве сидит девушка. Сама спуститься не может. Спасатели приехали и помогли юной сибирячке. Сняли ее с дерева, – говорится в сводке МАСС.

Девушку сняли при помощи раздвижной лестницы. Оказалось, что сибирячка залезла на дерево, чтобы снять с него кота. Животное же осталось вверху, на тонких ветках. Добраться до него сотрудники МАСС не смогли.

– Спасатели успокоили жителей, объяснив им, что коты и кошки прекрасно умеют самостоятельно спускаться вниз по веткам, – добавили в службе.

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