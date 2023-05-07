Проехал 500 километров ради фото: новосибирский астрофотограф снял МКС из Барнаула

Чтобы снять МКС, фотограф проехал 500 километров. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет МКС. Ради снимка он поехал в Барнаул, чтобы кадры получились отчетливее.
— МКС снимал вчера ночью недалеко от Барнаула, так как в Новосибирске большая дымка от пожаров. Под Барнаулом минимальная дистанция до МКС —470 километров. Не все было гладко, но результат есть, дом на орбите пойман! — рассказал Алексей Поляков в своих соцсетях.
Весь процесс съемки занял около минуты.
Ранее Алексей Поляков заснял поток спутников Илона Маска в небе над селом Дергаусово Тогучинского района.
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