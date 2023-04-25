Астрофотограф заснял поток спутников Илона Маска в небе под Новосибирском

Астрофотограф Алексей Поляков заснял поток спутников Илона Маска в небе над селом Дергаусово. Фото: Алексей Поляков.
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял поток спутников Илона Маска в небе над селом Дергаусово Тогучинского района. Изначально сибиряк отправился за 100 километров от города ради того, чтобы сфотографировать галактику «Глаз крокодила». До этого он пытался поймать ее в объектив недалеко от Сузуна.
— Выехал на разведку, так сказать, более «темных» мест, чем привычные 60 километров от Новосибирска. Пока удалось записать галактику в черно-белом формате, — рассказывал Алексей Поляков после съемки 19 апреля.
А вот во время съемки в ночь с 21 на 22 апреля ему удалось заснять галактику уже в цвете. А заодно, захватить в объектив летающие по небу спутники.
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