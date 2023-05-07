«Кто-то жжет костер из покрышек»: Новосибирск накрыл смог из-за пожаров

Новосибирцы задыхаются от смога. Фото: АСТ-54.
7 мая Новосибирск накрыла дымка от лесных пожаров. Больше всего на неприятный запах жалуются на Родниках.
— Второй день на 6-ом микрорайоне нечем дышать. Невозможно находиться в квартирах с открытым окном, так как кто-то просто жжет костер из каких-то покрышек. Стоит запах горелой резины или пластика, весь микрорайон в дыму, — пишут местные жители в группе «АСТ-54».
Сервис Iqair.com оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске как вредный. В воздухе наблюдается высокая концентрация PM2.5 (тонкодисперсная пыль или ультрадисперсные частицы). В текущий момент она в 29,8 раза превышает годовое нормативное значение ВОЗ.
Напомним, смог был в городе и 6 мая. Из-за него солнце окрасилось в кроваво-красный цвет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кровавое солнце второй день заходит над Новосибирском
Причина в смоге и пыли (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер