«Кто-то жжет костер из покрышек»: Новосибирск накрыл смог из-за пожаров

Новосибирцы задыхаются от смога. Фото: АСТ-54.

7 мая Новосибирск накрыла дымка от лесных пожаров. Больше всего на неприятный запах жалуются на Родниках.

— Второй день на 6-ом микрорайоне нечем дышать. Невозможно находиться в квартирах с открытым окном, так как кто-то просто жжет костер из каких-то покрышек. Стоит запах горелой резины или пластика, весь микрорайон в дыму, — пишут местные жители в группе «АСТ-54».

Сервис Iqair.com оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске как вредный. В воздухе наблюдается высокая концентрация PM2.5 (тонкодисперсная пыль или ультрадисперсные частицы). В текущий момент она в 29,8 раза превышает годовое нормативное значение ВОЗ.

Напомним, смог был в городе и 6 мая. Из-за него солнце окрасилось в кроваво-красный цвет.

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