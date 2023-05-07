В Новосибирске жители города услышали артиллерийские выстрелы утром 7 мая

После выстрелов улицу заволокло дымом. Фото: t.me/novosibtop
7 мая в Новосибирске в 10:00 прошла вторая репетиция Парада Победы. Во время репетиции жители города с перекрытых улиц слышали звуки артиллерийских залпов. А очевидцы сняли все на камеру.
Как выяснилось позже, выстрелы были из артиллерийских установок, рядом с которыми были грузовики ВС РФ.
Напомним, во время репетиции были перекрыты центральные улицы города. 9 мая на время проведения Парада Победы их перекроют вновь.
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