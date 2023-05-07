7 мая на площади Ленина в Новосибирске прошла репетиция Парада Победы

Вторая репетиция прошла с утра. Фото: Алексей ИВАНОВ.

Утром 7 мая на площади Ленина в Новосибирске прошла вторая репетиция Парада Победы. Репетиция началась в 10.00. Для этого с 7.00 до 12.30 перекрывали центральные улицы города.

Красный проспект и параллельные ему улицы перекрыли. Фото: Алексей ИВАНОВ.

В этому году парад принимает Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. Командует - командир 39 ракетной дивизией полковник Данил Фиафанов. Они проехали перед парадными расчетами и поздравили военнослужащих с праздником.

На репетицию пришли посмотреть зрители. Фото: Алексей ИВАНОВ.

В Параде Победы принимает участие более двух тысяч военнослужащих. Среди них сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы.

Напомним, Парад Победы пройдет 9 мая в 10.00. Почти весь день для автомобилей и общественного транспорта будут перекрыты улицы в центре Новосибирска. С 9.30 до 11.00 и с 21.00 до 23.00 будут закрыты выходы и входы на станцию метро «Площадь Ленина».

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