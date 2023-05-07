Редкая красота: в новосибирском Ботсаду расцвел экзотический цветок собачий зуб

Кандык цветет в конце апреля - начале мая. Фото: Дарья КОБЗЕВА.

Пора цветения пришла в Ботанический сад в новосибирском Академгородке. Там расцвел экзотический цветок — кандык, по-другому называемый собачьим зубом. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу.

— Сибирский кандык — луковичное растение семейства Лилейных. Не встречается нигде, кроме Алтая и Саян. В Новосибирской области проходит граница его ареала, встречается растение в Тогучинском, Маслянинском и Искитимских районах, —

В Сибири часто продают букеты из первоцветов, несмотря на охранный статус собачьего зуба, хотя это запрещено, потому что сильно сокращает его популяцию.

Напомним, на Михайловской набережной в Новосибирске также расцвели тюльпаны.

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