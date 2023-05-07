На Михайловской набережной в Новосибирске расцвели тюльпаны

Первые распустившиеся цветы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Красные тюльпаны распустились на клумбах на Михайловской набережной. Благодаря жаркой погоде, уже выше +20 градусов в начале мая, яркие цветы радуют новосибирцев.

На клумбах также растут тюльпаны желтых оттенков, они должны распуститься позже. А к концу месяца на набережной зацветет розовая яблоня.

30 тысяч луковиц тюльпанов посадили на Михайловской набережной еще в 2019 году. Теперь они радуют горожан каждую весну.

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