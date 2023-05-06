Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко стал сопредседателем ОНФ в регионе

Депутат Госдумы Александр Аксененко сопредседателем «Общероссийского народного фронта» в Новосибирской области. Фото: Александр Аксененко.

Депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко назначили сопредседателем «Народного фронта» в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аксененко будет заниматься доставок посылок военнослужащим – перенаправлять гуманитарный груз из отделения ОНФ в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что депутат предложил учредить единый нагрудный знак участника СВО.

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