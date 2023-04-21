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НовостиПолитика21 апреля 2023 9:21

Депутат Госдумы от Новосибирской области предложил учредить нагрудный знак участника СВО

Обращение направили министру обороны России
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Депутат Госдумы от НСО предложил учредить единую награду для участников СВО.

Депутат Госдумы от НСО предложил учредить единую награду для участников СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением учредить единый знак отличия для участников СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Просим учредить единый государственный нагрудный знак для всех лиц, принимавших участие в СВО вне зависимости от срока пребывания там, или при условии минимального срока нахождения, – указано в тексте обращения.

Сейчас некоторым военнослужащим вручают медаль Минобороны «Участнику специальной военной операции». Однако ее бойцы получают только по представлению к награде. Депутат отмечает, что военнослужащие рассказывали ему о том, что медаль не достается тем, кто находился в зоне СВО короткий срок и получил ранение или инвалидность.

Документ также подписал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жители Искитимского района обратились к спикеру областного Заксобрания с вопросом строительства храма.