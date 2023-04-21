Депутат Госдумы от Новосибирской области предложил учредить нагрудный знак участника СВО

Депутат Госдумы от НСО предложил учредить единую награду для участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением учредить единый знак отличия для участников СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Просим учредить единый государственный нагрудный знак для всех лиц, принимавших участие в СВО вне зависимости от срока пребывания там, или при условии минимального срока нахождения, – указано в тексте обращения.

Сейчас некоторым военнослужащим вручают медаль Минобороны «Участнику специальной военной операции». Однако ее бойцы получают только по представлению к награде. Депутат отмечает, что военнослужащие рассказывали ему о том, что медаль не достается тем, кто находился в зоне СВО короткий срок и получил ранение или инвалидность.

Документ также подписал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жители Искитимского района обратились к спикеру областного Заксобрания с вопросом строительства храма.