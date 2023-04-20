Жители Искитимского района обратились к спикеру областного Заксобрания с вопросом строительства храма

Жители села Легкостаево обратились к спикеру областного Заксобрания с вопросом строительства храма. Фото: Заксобрание НСО

Группа жителей села Легостаево Искитимского района пришла к председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с проблемой: для строительства храма нужен участок, а строить хотят на уже намоленном месте. С 1847 года в деревне стояла церковь во имя Архистратига Божия Михаила. Сейчас объект признан памятником культурного наследия регионального значения. Здание полностью разрушено, и в 2010 году легостаевцы приняли решение о его восстановлении. Но оказалось, земельный участок расположен в границах территориальной зоны культовых зданий и сооружений.

— Объект признан памятником культуры, это усложняет процесс строительства новой церкви, — прокомментировал Андрей Шимкив. — Тем не менее, попытаемся решить вопрос. Жители села хотят на самом деле восстановить этот храм. Пройдем через инстанции исполнительной власти, примем оптимальное решение. Нужно поддержать хорошую инициативу. Примеров восстановления храмов на местах, где они находились в прошлые времена, в Новосибирской области много.

Следующее обращение касалось ведения сельскохозяйственного производства. Владелица крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Нижний Коён Искитимского района заявила о желании взять в освоение земельные участки. Многодетная семья ведет бизнес в отрасли растениеводства и животноводства, сейчас обрабатывает всего сто га, есть намерение взять тысячу. Женщина привела примеры бесхозяйственного обращения с земельными участками в Искитимском районе. Андрей Шимкив пообещал отработать вопрос вместе с администрацией Искитимского района.

Жильцы многоквартирника в Бердске пожаловались, что после того, как рядом были построены еще дома, подвал их дома регулярно затапливает. Причина, по мнению заявителей, в неправильном устройстве канализационных сетей. Спикер Заксобрания ответил, что обозначенная ими тема уже стоит в плане работы администрации Бердска.

Подводя итоги личного приема граждан, Андрей Шимкив отметил, что работа с проблемами людей — важная часть депутатской деятельности.