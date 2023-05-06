Губернатор Андрей Травников вручил премию «Литера» лучшим журналистам Новосибирской области

В Новосибирске прошла церемония вручения губернаторской премии журналистам. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения губернаторской премии в области СМИ «Литера». Награды получили 16 журналистов, в том числе заместитель главного редактора КП-Новосибирск Татьяна Соловова. Она заслужила введенную впервые в 2023 году номинацию «Безопасный регион».

Заместитель главного редактора КП-Новосибирск получила губернаторскую премию. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Церемония прошла в зале имени Каца. Мероприятие сопровождалось живой музыкой и концертными номерами, перед объявлением премий выступил пианист-виртуоз Дмитрий Карпов.

– Огромное спасибо многим журналистам в этом зале за то, что помогали отсечь все ложное, искусственное, и показать настоящую жизнь, настоящих людей, которые в сложный период, как для страны, так и для близких, готовы жертвовать не только своим временем и средствами, но, иногда, здоровьем и жизнью, – поблагодарил журналистов губернатор региона Андрей Травников.

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