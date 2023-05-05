Журналист «Комсомольской правды» получила губернаторскую премию «Литера»

Татьяна Соловова одержала победу в номинации «Безопасный регион». Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Заместитель главного редактора КП-Новосибирск Татьяна Соловова получила губернаторскую премию. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

Премия губернатора НСО в области средств массовой информации «Литера» состоялась в 16-тый раз. Она вручается журналистам, которые по итогам года внесли значительный вклад в информирование населения о важнейших культурных, научных, социально-экономических процессах, происходящих в Новосибирской области, а также в формирование позитивного имиджа региона.

Татьяна Соловова одержала победу в номинации «Безопасный регион». Примечательно, что данная номинация была новой и вручалась впервые в 2023 году.

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