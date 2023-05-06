В Новосибирскую область в июне придет потепление до + 25 градусов

В Новосибирской области в июне потеплеет до + 25 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен предварительный прогноз погоды в Новосибирской области на июнь 2023 года.

По данным сервиса Gismeteo, в середине месяца жителей региона ждет потепление до 27 градусов. Сервис «Яндекс Погода» дает другой прогноз: по среднегодовым данным, температура в Новосибирске в июне не поднимется выше 25 градусов.

На первой неделе июня синоптики прогнозируют около + 18…+ 19 градусов днем и около + 13 градусов ночью.

Напомним, на долгих выходных погода порадует жителей региона настоящей жарой: воздух на улице с 6 по 9 мая прогреется почти до + 30 градусов.

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