Синоптики прогнозируют жару до +29 на майских праздниках. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Совсем скоро наступят долгожданные длинные выходные, горожане переживают, каким будет прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске 2023. Синоптики дают неоднозначные коммантарии.

Западно-Сибирский УГМС обещает жаркие выходные.

- В Новосибирской области в первую декаду мая будут колебания температуры ночью от +5… +10 до -3… -8. Днем будут колебания от +4… +9 до +18… +23. Местами температура дойдет даже до +24… +29. Осадки ожидаются около нормы, первая половина мая пройдет преимущественно без осадков, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре. Даже в Сочи и то будет холоднее на 10 градусов!

А вот погодные сервисы рисуют уже совсем другую картину. «Яндекс.Погода» сообщает, что 1 мая будет +7, а небо затянуто тучами. С 6 на 9 мая температура повысится до +13, но при этом в субботу и воскресенье польют дожди, солнце выглянет лишь в преддверии Дня Победы.

Сайт Gismeteo и вовсе предупреждает о дожде со снегом 3 и 4 мая. Осадки перестанут выпадать только в воскресенье, 7 мая. В День Победы синоптики обещают облачную погоду и +18.

Сайт «Ну и погода» обещает дождь и +7 только 1 мая. Потом потеплеет, а небо прояснится. С 6 по 9 мая температура повысится до +12… +16 и будет светить солнце.

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