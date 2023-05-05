Новосибирцев предупредили о сбоях в работе экранов стелы «Город трудовой доблести»

На экранах стелы возможны помехи. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске возможны перебои в работе видеоэкранов вокруг стелы на площади Калинина. Об этом 5 мая сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

В течение 5 и 6 мая специалисты будут устанавливать новую программу на экранах «карусели» стелы «Новосибирск – город трудовой доблести».

– Возможны небольшие технические помехи на экранах. Просим отнестись к этому с пониманием! – отметила вице-мэр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что стела станет главной площадкой трансляции акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате. Около трех часов портреты героев будут транслировать на более чем 100 экранах города.

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