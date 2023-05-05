В Новосибирске акцию «Бессмертный полк» покажут более 100 экранов

Акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске покажут на более чем 100 экранах 9 мая. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске покажут на более чем 100 экранах 9 мая. Об этом в эфире радиостанции «Городская волна» сообщил мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник подчеркнул, что виртуальная акция начнется после Парада Победы, а именно в 11:00. Видеоролик с материалами новосибирцев будет длиться более трех часов.

− Он будет длиться более трех часов − так много поступило заявок на участие от новосибирцев. Его будут показывать весь день 9 мая, − уточнил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что ролик уже практически готов. Главной площадкой трансляции станет панно вокруг стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.

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