В Новосибирске признали аварийными три дома в Первомайском районе

В Новосибирске признали аварийными и подлежащими сносу три дома на Первомайке. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэрия Новосибирска признала аварийными три здания в Первомайском районе. Это двухэтажные дома на Старом шоссе, 5 и 140, а также по адресу Тельмана, 18г.

Постановления о признании домов аварийными подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В документах указано, что департаменту строительства и архитектуры дано поручение расселить жилые помещения до 2034 года включительно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что деньги выплатили 40 жильцам квартир рухнувшего при взрыве дома на Линейной, 39.

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