Жильцам 40 квартир, пострадавшим после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске, выплатили деньги. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что 40 собственников дома на Линейной, 39, который разрушило взрывом, получили выплаты. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, в общей сложности на выплаты направили 205 миллионов рублей. Всего на выплату компенсации заключили 45 договоров. 40 жильцов выплаты получили. По словам мэра, работы по выплатам компенсации продолжаются.

Анатолий Локоть добавил, что разрушенную пятиэтажку скоро снесут. В настоящий момент проходит экспертиза на снос дома.

Напомним, мощный взрыв прогремел на Линейной, 39 в Новосибирске в роковое утро 9 февраля.

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