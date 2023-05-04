В Новосибирске директора компании-перевозчика осудили за взятки экс-начальнику ЦУГАЭТ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске директора компании-перевозчика осудили за взятки экс-начальнику ЦУГАЭТ. По версии следствия, в 2021 году он заплатил ему 50 тысяч.

Доплачивать перевозчик решил за создание ему более комфортных условий работы и за то, чтобы дороги, по которым проходили маршруты его транспорта, очищались и ремонтировались вне очереди. Однако, суд решил, что на деле ЦУГАЭТ оказывал ему гораздо меньше услуг.

— Действия обвиняемого переквалифицированы, объем предъявленного обвинения уменьшен, и он признан виновным в даче взятки должностному лицу за общее покровительство по службе. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, — сообщили в железнодорожном районном суде Новосибирска.

Сам перевозчик, по данным суда, полностью вину не признал. Его было решено оштрафовать на 250 тысяч.

Самого экс-начальника ЦУГАЭТ осудили на три года условно за взятку от пяти коммерческих перевозчиков. И оштрафовали на 800 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске бывшего директора ЦУГАЭТ осудили за взятку

Ему дали три года условно и оштрафовали на 800 тысяч рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber