В Новосибирске бывшего директора ЦУГАЭТ осудили за взятку на три года условно. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бывшего начальника ЦУГАЭТ Александра Руденко осудили на три года условно за взятку от пяти коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил Железнодорожный районный суд Новосибирска.

— Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 800 000 рублей с лишением права занимать должности на муниципальной службе сроком на 2 года, — сообщается на сайте суда.

Напомним, чиновника задержали в феврале 2022 года. Следствие установило, что с января по декабрь 2021 года он получил взятки на общую сумму 250 тысяч рублей.

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