Прокуратура проверит новосибирский лицей, где школьники избили первоклассника

В Кольцово 7-летний мальчик попал в больницу после драки в лицее со сверстниками.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как в Кольцово 7-летний мальчик попал в больницу после драки в лицее со сверстниками. Инцидент случился 2 мая.
— По результатам будет дана оценка полноте принимаемых администрацией лицея мер по обеспечению безопасности детей во время нахождения в образовательном учреждении, — сообщили в ведомстве.
В произошедшем уже также разбирается полиция.
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