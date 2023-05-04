Прокуратура проверит новосибирский лицей, где школьники избили первоклассника

В Кольцово 7-летний мальчик попал в больницу после драки в лицее со сверстниками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как в Кольцово 7-летний мальчик попал в больницу после драки в лицее со сверстниками. Инцидент случился 2 мая.

— По результатам будет дана оценка полноте принимаемых администрацией лицея мер по обеспечению безопасности детей во время нахождения в образовательном учреждении, — сообщили в ведомстве.

В произошедшем уже также разбирается полиция.

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