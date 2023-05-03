Под Новосибирском школьники избили первоклассника в лицее

Первоклассника увезли в больницу после драки в школе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Кольцово Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после драки в лицее. Школьника госпитализировали во вторник, 2 мая.
В МВД по региону сообщили, что сообщение об инциденте уже попало в полицию.
— Из больницы в полицию сообщили: поступил мальчик с травмами. Предположительно, он получил их в учебном заведении в ходе конфликта, — подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники ПДН выясняют подробности.
КП-Новосибирск уточняет детали случившегося.
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