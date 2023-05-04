В Новосибирске 10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

На участке нет светофоров, но мальчик шел по зебре. Фото: ГАИ по Новосибирску.
Днем 4 мая в Дзержинском районе Новосибирска сбили 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. На месте работает наряд ДПС.
— За рулем Honda Fit был 28-летний водитель. Мальчик переходил дорогу по улице Ипподромской. На участке ДТП нет светофоров, но он шел по «зебре», — уточнили в новосибирской Госавтоинспекции.
Мальчика с травмами увезли в больницу.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как грузовик на скорости влетел в фуру на Одоевского. Водителю зажало ноги после удара.
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