Водителю зажало ноги: в Новосибирске грузовик на скорости влетел в фуру на Одоевского

В Новосибирске водителю грузовика зажало ноги после жесткого столкновения с фурой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в Первомайском районе произошло жёсткое ДТП. Поздно вечером 3 мая водитель грузовика Isuzu на скорости врезался в фуру.

На месте ДТП работали полицейские, пожарные и скорая. Фото: "АСТ-54".

– Произошла авария по невнимательности водителя грузовика. После столкновения ему зажало ноги в салоне, – рассказали в группе «АСТ-54».

На месте ДТП работали полицейские, пожарные и скорая. Известно, что водителя грузовика деблокировали из салона. После чего экстренно госпитализировали.

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