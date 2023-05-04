Водителю зажало ноги: в Новосибирске грузовик на скорости влетел в фуру на Одоевского

В Новосибирске водителю грузовика зажало ноги после жесткого столкновения с фурой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске в Первомайском районе произошло жёсткое ДТП. Поздно вечером 3 мая водитель грузовика Isuzu на скорости врезался в фуру.
На месте ДТП работали полицейские, пожарные и скорая. Фото: "АСТ-54".
– Произошла авария по невнимательности водителя грузовика. После столкновения ему зажало ноги в салоне, – рассказали в группе «АСТ-54».
На месте ДТП работали полицейские, пожарные и скорая. Известно, что водителя грузовика деблокировали из салона. После чего экстренно госпитализировали.
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