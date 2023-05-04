В Новосибирской области будут судить водителя автобуса, обвиняемого в гибели 7-летней девочки. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области до суда дошло дело водителя автобуса. Его обвиняют в гибели 7-летней девочки. Страшное ДТП, унесшее жизнь ребенка, произошло в ноябре 2022 года. После аварии на водителя возбудили и расследовали уголовное дело за нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Следователи установили, что 8 ноября 2022 года водитель управлял рейсовым автобусом «ПАЗ». На 11 км автодороги Татарск-с.Увальское он нарушил скоростной режим, не учел погодные условия. Из-за чего потерял контроль за управлением транспортом. В результате этого автобус съехал в кювет и опрокинулся, – напомнили в прокуратуре Новосибирской области.

В аварии погибла девочка 2015 года рождения. Как рассказывали КП-Новосибирск очевидцы, ее просто выкинуло из автобуса. Мама ребенка от горя кричала и рыдала рядом с автобусом. Еще 6 пассажиров получили различные травмы.

Дело водителя автобуса по существу рассмотрит Татарский районный суд.

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