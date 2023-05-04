В Новосибирске запретят снимать Парад Победы с беспилотников

В Новосибирске запретят использовать беспилотники для съемок в День Победы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске запретят использовать беспилотники для съемок в День Победы. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Меры безопасности 9 мая будут усилены.
− Во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе и СМИ не получат соответствующих разрешений, − подчеркнул Сергей Нешумов.
К слову, квадрокоптеры использовали, чтобы снять парад и праздничные шествия с высоты.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории Новосибирска ограничат продажу спиртного 9 мая. Купить алкоголь нельзя будет на 16 участках.
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