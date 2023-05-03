Где в Новосибирске запретят продавать алкоголь на 9 мая 2023 года: публикуем список участков

На 16 участках продажа алкоголя будет запрещена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирска ограничат продажу спиртного 9 мая. Купить алкоголь нельзя будет на 16 участках.

Как пояснили в мэрии города, запрет вводится для поддержания общественного порядка и для предотвращения ЧС в местах массового скопления людей.

Организациям торговли и общественного питания, которые расположены в зоне ограничений, посоветовали 9 мая продавать безалкогольные напитки – соки, квасы и коктейли. Еще им предложили на день убрать из продажи напитки в стеклянных бутылках.

Где нельзя будет купить алкоголь в День Победы:

− в границах ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, к. 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Кошурникова, 8/1 до ул. Крылова, 89, участка от ул. Крылова, 89 до ул. Ипподромской, 30;

− в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народной (до ул. Народной, 29), участка от ул. Народной, 29 до ул. Богдана Хмельницкого, 23;

− в границах ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковской, участка от ул. Вертковской, 6 до ул. Сибиряков-Гвардейцев, 15/1, участка от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 до ул. Сибиряков-Гвардейцев, 20;

− в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. Зорге, 219, от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86;

− в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожевникова;

− в границах ул. Титова, ул. Петропавловской, ул. Котовского, участка от ул. Котовского, 44 до ул. Котовского, 23, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова;

− в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Маковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 до ПКиО «Михайловская набережная», ПКиО «Михайловская набережная», участка от ул. Добролюбова, 2б, к. 2 до ул. Добролюбова, 2а, ул. Обской;

− в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 150/1 до ул. Героев Революции, 6, участка от ул. Героев Революции, 6 до ул. Качалова, 23, участка от ул. Качалова, 23 до ул. Первомайской;

− в границах ул. Одоевского, ул. Твардовского, участка от ул. Ученической, 1, к. 1 до ул. Ученической, 1;

− в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;

− в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, к. 1 до ул. Молодости, 25а (включая ул. Софийскую, 2, к. 1);

− в границах проспекта Академика Лаврентьева, ул. Николаева, участка до ул. Демакова, 17/1, ул. Полевой, участка от ул. Полевой до ул. Российской, ул. Российской, проспекта Строителей;

− в границах ул. Мухачева, набережной Новосибирского водохранилища, участка от набережной Новосибирского водохранилища (включая ул. Софийскую, 15, к. 6) до ул. Софийской, ул. Софийской (включая ул. Софийскую, 12/3);

− в границах ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ипподромской;

− в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской;

− в границах ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул. Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской.

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