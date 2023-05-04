Новосибирцы хором спели песни Цоя на концерте группы КИНО

Новосибирцы не жалели голоса на концерте легендарной группы КИНО. Фото: Алина Нечаева / Алена Кулешова
Новосибирцы не жалели голоса на концерте легендарной группы КИНО. Любимые многими песни они пели хором. Мероприятие состоялось в Экспоцентре в среду, 3 мая.
Как рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц концерта, в зале собралось несколько тысяч человек. Концерт немного задержали, однако это не вызвало ни у кого негативных эмоций.
− Были все главные хиты: зрители подпевали хором на минорных песнях. Иногда поднимали ввысь зажигали и телефоны с фонариками, − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.
На концерте прозвучали все главные хиты рок-группы. Среди них – «Группа крови», «Перемен», «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце».
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