Новосибирцы хором спели песни Цоя на концерте группы КИНО

Новосибирцы не жалели голоса на концерте легендарной группы КИНО. Фото: Алина Нечаева / Алена Кулешова

Новосибирцы не жалели голоса на концерте легендарной группы КИНО. Любимые многими песни они пели хором. Мероприятие состоялось в Экспоцентре в среду, 3 мая.

Как рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц концерта, в зале собралось несколько тысяч человек. Концерт немного задержали, однако это не вызвало ни у кого негативных эмоций.

− Были все главные хиты: зрители подпевали хором на минорных песнях. Иногда поднимали ввысь зажигали и телефоны с фонариками, − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.

На концерте прозвучали все главные хиты рок-группы. Среди них – «Группа крови», «Перемен», «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце».

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