Чуть не упал в обморок: актер Павел Прилучный принял роды у жены

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян стали родителями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян стали родителями. Малыш у звездной пары появился на свет 28 апреля.

О радостном событии Зепюр сообщила подписчикам в личном микроблоге. Дату рождения крохи она сопроводила смайлом в виде синего сердца – по всей видимости, родился сын.

Звезда сериала «Мажор» присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. В конце счастливый отец чуть не упал в обморок от переизбытка эмоций.

Увидеть кроху пришли и дети Прилучного от первого брака – сын Тимофей и дочь Мия. Знакомство получилось невероятно трогательным.

Напомним, Павел женился на Зепюр в августе 2022 года. Это их первый общий ребенок.

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