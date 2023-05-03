Чуть не упал в обморок: актер Павел Прилучный принял роды у жены

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян стали родителями.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян стали родителями. Малыш у звездной пары появился на свет 28 апреля.
О радостном событии Зепюр сообщила подписчикам в личном микроблоге. Дату рождения крохи она сопроводила смайлом в виде синего сердца – по всей видимости, родился сын.
Звезда сериала «Мажор» присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. В конце счастливый отец чуть не упал в обморок от переизбытка эмоций.
Увидеть кроху пришли и дети Прилучного от первого брака – сын Тимофей и дочь Мия. Знакомство получилось невероятно трогательным.
Напомним, Павел женился на Зепюр в августе 2022 года. Это их первый общий ребенок.
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