Павел Прилучный вырос в Новосибирске. Фото: Анна Пашагина/соцсети/Андрей Копалов/предоставлено Владимиром Дербенцевым

Главный «мажор» страны 5 ноября отмечает 35-летие. Павел Прилучный играет самодовольных красавчиков, а главный сериал, который прославил парня, даже называется характерно - «Мажор».

Но мало кто знает, что путь к успеху и деньгам был непрост. Семья Павла в перестройку уехала из Казахстана в Россию, денег хватило на жилье в маленьком городке под Новосибирском - Бердске. Родители крутились как могли, и сам Паша вынужден был с ранних лет зарабатывать неблагодарным трудом. Его жизнь можно было бы назвать мужской версией Золушки. Разница, правда, в том, что он не встретил ни фею, ни принцессу, а добился всего сам.

ДОМ С ЧЕРТОВЩИНОЙ

Это было начало 1990-х годов, когда семья Прилучных переехала из Чимкента - города на юге Казахстана - в российский Бердск. Мама - хореограф, папа - тренер по боксу. В Чимкенте супруги продали пятикомнатную квартиру, а здесь, в Сибири, денег хватило только на коттедж после пожара в провинциальном городке. Прилучные поселились на улице Павлова. Теперь местные могут шутить и уверять знакомых: называется в честь Павла, того самого - «мажора».

Павел с мамой Любовью Прилучной. Фото: соцсети

Сам Прилучный на заре своей славы давал интервью журналистам КП-Новосибирск и описывал свое детство в родительском доме как полное чертовщины и странностей.

- Мы купили дом, а там, оказывается, заживо сгорели пять человек, целая семья - отец, мать и три ребенка. Я об этом долгое время не знал. И никто не знал. Нам рассказали уже потом, когда мы его купили, - признавался КП-Новосибирск Павел Прилучный. - Какая-то чертовщина в этом доме постоянно присутствовала. Родители уходили, я оставался в огромном доме на 14 комнат один! Это было очень страшно! Сидишь, смотришь телевизор - и тут что-нибудь происходит, например занавеска как-то не так колыхнется. И думаешь: «Так, я закрыл все окна, ничего продувать не может. Кошка сидит рядом. Что это могло быть?» И начинаешь себя накручивать. Конечно, бежишь проверять, нет ли кого под диваном. И тут что-то - бабах! - упало! Включаешь телевизор и начинаешь громко вслух говорить, только чтобы снять напряжение.

Павел вместе с семьей жил на улице Павлова. Фото: Анна ПАШАГИНА

Улочка, где поселились Прилучные, вообще не мечта новоселов. Частный сектор на окраине города. Дома и коттеджи лепятся друг к дружке - мышь не проскочит. И лишь по дороге к школе пейзажи менялись: от частного сектора и бездорожья школьник добирался до микрорайона с многоэтажками.

МЕЧТАЛ СТАТЬ БАНДИТОМ

Одноклассники по бердской школе № 11 хорошо помнят Павла: уже тогда парень выделялся.

- Одевался он модно: джинсы клеш, яркий рюкзак. Однажды пришел в школу с необычной прической, было у него что-то вроде мелирования. Тогда такая мода только начиналась, а он вот - впереди всех, - рассказала КП-Новосибирск одноклассница Прилучного Анастасия. - Мы с Пашей дружили, за одной партой сидели. Он мне как-то шоколадку подарил и открыточку. Но школьного романа не случилось, дороги разошлись.

Будущий актер учился в бердской школе. Фото: предоставлено Анастасией

То, что мальчик одевался модно, производило впечатление только на девочек. Сам же Павел чувствовал себя в Бердске белой вороной - не только из-за стиля, но и из-за танцев, на которые ходил по настоянию мамы-хореографа. Хорошо, что папа-боксер настоял, чтобы Прилучный занимался и спортом.

- Родители хотели меня максимально загрузить, чтобы я не вляпался в какую-нибудь историю. Бердск, я вам скажу, не самое лучшее в мире место для жизни. Если бы я не уехал оттуда, я бы тоже, наверное, сидел в тюрьме, как некоторые мои друзья. Я занимался боксом и хореографией, ходил в музыкальную школу, занимался вокалом. У меня не было ни минуты свободного времени. Сам же я хотел стать бандитом. В Бердске заниматься хореографией - это было, мягко говоря, не по-пацански. Поэтому мечтал поскорее вырасти и стать хозяином автосервиса, например. А кем можно мечтать стать, живя в маленьком Бердске? Я в детстве был достаточно конфликтным, дрался каждый день, у меня были постоянные склоки, в том числе и из-за того, что я занимался хореографией. Я очень жестко реагировал на каждое слово, - откровенничал с КП-Новосибирск Прилучный.

«МАМА ЛЮБА ВСЕМ ПОМОГАЛА»

Прилучный был еще школьником, когда его отец умер. Тогда в семье особенно остро встал вопрос денег. И он отчасти решил театральную судьбу Прилучного.

Дипломная работа - спектакль «Женитьба Бальзаминова». Фото: предоставлено Владимиром Дербенцевым

- Папы рано не стало, мама растила нас с братом и сестрой одна, денег не было. Я бы, наверное, и дальше танцами занимался, но обучение в хореографическом было платным, в отличие от театрального. Поэтому я пошел учиться на актера, - вспоминал Прилучный.

Поступление в театральное. Фото: соцсети

Когда Павел только вставал на первые ступеньки актерской карьеры, его поддерживала мама Любовь Прилучная. Однокурсники «мажора» до сих пор помнят женщину.

Павел отличался от других. Фото: предоставлено Владимиром Дербенцевым

- Она была председателем родительского комитета в театральном и одновременно с этим «общекурсовой мамой». Помогала советом, а иногородним даже с теплыми вещами, - поделился с КП-Новосибирск Владимир Дербенцев, актер театра «Глобус», который учился вместе с Павлом.

«ДУМАЛ, ПАРЕНЬ С УЛИЦЫ»

Параллельно с учебой в театральном училище Павел два года работал в молодежном театре «Глобус». После одного из спектаклей появились первые поклонницы, они расписывали мелками подъезды молодых актеров. Говорят, Павлу тоже доставалась порция такого скромного обожания, тогда он уже жил в Новосибирске.

Павел начинал свой творческий путь в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во время подготовки мюзикла «НЭП» Прилучному удалось поработать с заслуженным артистом России Евгением Важениным. Тот тоже помнит Павла.

Спектакль НЭП. Павел - во втором ряду слева в черной кепке. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

- Я на него смотрел и думал: «Странный парень. Вроде делает все правильно, но как-то скупо». Видимо, берег себя для чего-то большего. Павел сильно не откровенничал ни с кем, был в себе немного, - охарактеризовал коллегу КП-Новосибирск Евгений Важенин, заслуженный артист России. - В глазах у него был огонек, и он всегда внутри себя улыбался. Был не из тусовщиков. Я вообще, когда увидел его первый раз, подумал, что это не актер, а парень с улицы.

В «Глобусе» Павел проработал недолго. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

Уже в юности Павел примерил на себя образ плохого парня. Очень плохого! В «Глобусе» он играл… Кощея Бессмертного! Учитывая худобу в те годы, ему очень подходил образ сказочного злодея.

Актеры спектакля «Белая овца». Павел - третий слева. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

«ДАВАЙ УСЫНОВИМ МАЛЬЧИКА»

Прилучный вспоминает, что все время искал подработку: мыл машины, продавал на рынке черепашек, работал даже конферансье в стриптиз-баре, но самая яркая работа, которая запала в сердце, - вожатый в лагере «Юность». Паше тогда было 15 лет.

Павел в пресс-центре «КП» - Новосибирск». Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- В лагере были группы детей из детских домов. Это было самое страшное время в моей жизни! Их было безумно жаль, этих детей, у которых нет родителей, - описывал те годы КП-Новосибирск Павел. - Один месяц я работал с девчонками от 12 до 15 лет. То есть это самый такой возраст, когда девушки начинают взрослеть, формироваться. Я сам был ненамного старше их. Сначала их было сложно к себе расположить, потому что они очень колкие и закрытые, они воспринимают все в штыки: «Эй, не лезь ко мне в душу!» А потом, буквально за неделю, даже меньше, они к тебе очень сильно привязываются. Настолько, что ты их просто не можешь от себя оторвать. Нет, я не был для них симпатичным мальчиком - я был им, скорее, как отец. Вот так уже в 15 лет я почувствовал себя в роли отца. Я даже хотел усыновить одного… Я звонил маме и говорил: «Мам, ну давай, пожалуйста, усыновим!» Там паренек один был - Мишка, светленький, маленький, пузатенький такой. Ему было 7 лет, он бегал постоянно и дергал меня за рукав: «Пап, пап, пап, пап!» Смотрел такими глазами! Это было счастье... Самым страшным было с ними потом расставаться, когда они уже уезжали из лагеря. Представь: стоит автобус, а они в нем ревут, скребут руками по стеклу…

«ВЗРЫВ» НА ГОЛОВЕ И ПОДНЯТЫЙ ВОРОТНИК

Прилучный пробовал себя не только в театре, но и в юморе. Команду КВН собрали на своем же курсе. Об увлечении преподавателям не говорили - боялись. При этом тайно даже участвовали в кубке Новосибирского госуниверситета, это такой местный суперуровень игры.

Павел (крайний справа) играл в КВН. Фото: предоставлено Владимиром Дербенцевым

НГУ находится в Академгородке, очень отдаленный район. На репетиции ребята ездили на последнем автобусе, ночью - прогон, утром - возвращались. У команды был даже свой тренер Павел Мурга.

Небольшой «взрыв» на голове у Павла с ранних лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- Мы познакомились на репетициях. Паша выделялся, знал себе цену. Даже на обычный прогон мог прийти в белой рубашке и с поднятым воротником. А на голове был небольшой «взрыв», - описал Прилучного КП-Новосибирск Павел Мурга.

После Новосибирска Павел поехал в столицу. Как вспоминают знакомые актера, пробовал себя везде и всюду. Даже в телевикторине. Помните, были тогда такие шоу-лохотроны, когда надо было угадать букву.

- Мой знакомый продюсер работал в Москве на канале, где всякую ерунду предлагают. Там ведущий стоит перед планшетом, часть букв на котором закрыта, и нужно угадать слово. И в такой программе Паша проходил стажировку как ведущий, - говорит Павел Мурга. - Получается, первый выход Прилучного на ТВ - одна из таких проходных программ. Мы с Пашей потом общались на эту тему. Он сказал, нужно было хоть что-нибудь, чтобы засветиться. И был уверен, что дальше пробьется. И так его заметили, пригласили сниматься в кино.

Павел и его бывшая жена Агата Муцениеце. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А потом и зрители заметили коварного, но симпатичного подлеца в фильме «На игре». Когда шел сериал «Закрытая школа», в Павла влюбились половина российских старшеклассниц. А сериал «Мажор» сделал Прилучного узнаваемым даже за границей. Сегодня, когда актеру исполняется 35 лет, количество ролей не сосчитать, а сам артист буквально купается в славе и успехе. Но это не подарок судьбы, а его собственная заслуга.

Павел был самым младшим на курсе. Фото: предоставлено Владимиром Дербенцевым

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