В Новосибирске на перекрестке в Октябрьском районе сузят дорогу

В Новосибирске сузят перекресток улиц Автогенная и Панфиловцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске сузят перекресток улиц Автогенная и Панфиловцев. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании 2 мая.

— Из-за оперативного ремонта теплосети сузят дорогу возле дома по улице Панфиловцев, 56. Ограничения будут со 2 по 15 мая, — уточнили в организации.

Ограничения будут со 2 по 15 мая. Фото: СГК.

До середины мая дорожники восстановят и благоустроят нарушенную дорогу в полном объеме.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Центральном районе продлили ограничения для машин. Там рабочие ремонтируют электрокабель.

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