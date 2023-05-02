В Новосибирске на перекрестке в Октябрьском районе сузят дорогу

В Новосибирске сузят перекресток улиц Автогенная и Панфиловцев.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске сузят перекресток улиц Автогенная и Панфиловцев. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании 2 мая.
— Из-за оперативного ремонта теплосети сузят дорогу возле дома по улице Панфиловцев, 56. Ограничения будут со 2 по 15 мая, — уточнили в организации.
Ограничения будут со 2 по 15 мая. Фото: СГК.
До середины мая дорожники восстановят и благоустроят нарушенную дорогу в полном объеме.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Центральном районе продлили ограничения для машин. Там рабочие ремонтируют электрокабель.
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