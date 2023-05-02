В Центральном районе Новосибирска продлили ограничения для транспорта

Аварийный ремонт электрокабеля закончить не успели, ограничение пришлось продлить.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирцев предупредили о продлении ограничений для движения транспорта в Центральном районе. Речь об участке от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской.
В конце апреля проезжую часть в районе гаражей на Серебренниковской, 2б сузили на пять метров. Изначально сообщалось, что ограничение будет действовать с 28 по 30 апреля.
Но аварийный ремонт электрокабеля закончить не успели. Сужение пришлось продлить до 5 мая, сообщили в мэрии Новосибирска.
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