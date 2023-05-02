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НовостиОбщество2 мая 2023 12:55

В Центральном районе Новосибирска продлили ограничения для транспорта

На одном из участков ремонтируют электрокабель
Анастасия ХРОМЫХ
Аварийный ремонт электрокабеля закончить не успели, ограничение пришлось продлить.

Аварийный ремонт электрокабеля закончить не успели, ограничение пришлось продлить.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцев предупредили о продлении ограничений для движения транспорта в Центральном районе. Речь об участке от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской.

В конце апреля проезжую часть в районе гаражей на Серебренниковской, 2б сузили на пять метров. Изначально сообщалось, что ограничение будет действовать с 28 по 30 апреля.

Но аварийный ремонт электрокабеля закончить не успели. Сужение пришлось продлить до 5 мая, сообщили в мэрии Новосибирска.

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