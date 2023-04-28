В Центральном районе Новосибирска временно ограничили движение транспорта

Проезд от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской сузили на пять метров.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 28 апреля в Центральном районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
Проезд от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской сузили на пять метров. Участок перегородили в районе здания по адресу Серебренниковская, 2б.
Ограничение будет действовать по 30 апреля. Водителей призвали соблюдать ПДД и скоростной режим.
− Ограничение связано с проведением ООО «СтройЛЭП-Сервис» аварийного ремонта электрокабеля, − объяснили в муниципалитете.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске 29 апреля ограничат движение в Ленинском районе.
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