В Центральном районе Новосибирска временно ограничили движение транспорта

Проезд от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской сузили на пять метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 28 апреля в Центральном районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Проезд от улицы Зыряновской к улице Серебренниковской сузили на пять метров. Участок перегородили в районе здания по адресу Серебренниковская, 2б.

Ограничение будет действовать по 30 апреля. Водителей призвали соблюдать ПДД и скоростной режим.

− Ограничение связано с проведением ООО «СтройЛЭП-Сервис» аварийного ремонта электрокабеля, − объяснили в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске 29 апреля ограничат движение в Ленинском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber