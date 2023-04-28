В Новосибирске 29 апреля ограничат движение в Ленинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в субботу, 29 апреля, ограничат движение транспорта в Ленинском районе города. Связано это с тем, что там пройдет 74-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы ВОВ, сообщает мэрия.

Известно, что участники эстафеты будут бежать по улице Станиславского: от площади Труда до площади им. Станиславского. Ограничения транспорта в связи с этим введут с 9 утра до двух часов дня. Проезд в этот период обеспечат по автодорогам общего пользования.

– Проезд будет организован по улице Плахотного на участке от улицы Петропавловской до улице Костычева. Также по улице Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова. Также проезд обеспечат по улице Котовского: на участке от ул. Котовского, 21 до улице Котовского, 27, – говорится на сайте мэрии.

Известно, что на перечисленных участках ограничат стоянку, а именно парковку транспорта с 7 утра до двух часов дня.

Также на время действия ограничений изменится движение общественного транспорта. Подробнее об этом здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber