В Новосибирск 7 мая придет жара до +28 градусов

В Новосибирск придет жара до +28 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске весной погода то и дело превращается в зимнюю, и после короткого потепления апреле в город в начале мая вновь вернулись снегопада. Однако на первую неделю последнего весеннего месяца синоптики обещают по-настоящему летнюю жару.

— В воскресенье, 7 мая, в Новосибирске ночью температура воздуха составит +10…+19 градусов. Днем потеплеет до +25…+27 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, — сообщает сервис Яндекс. Погода.

Жаркую и сухую погоду синоптики обещают и на последующие дни. Ранее КП-Новосибирск публиковала прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске.

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