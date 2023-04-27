Погода поиздевается над нами: синоптики огорошили прогнозом на майские праздники в Сибири 2023

Безмятежной хорошей погоды на майские выходные можно не ждать. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В 2023 году длинные выходные начнутся на пару дней раньше: отдыхать сибиряки будут уже с конца апреля. Многие устроят себе мини-отпуск и отправятся в соседние регионы на природу.

А как там с погодой? Ждать ли нам жару и солнечную погоду для шашлыков или придется прятаться от дождя? Изучаем прогноз погоды в Сибири на майские праздники 2023.

ЖАРА, КАК В ИЮЛЕ

Тех, кто на майские останется в Новосибирске или приедет туда погостить, ждет переменчивая погода. Синоптики прогнозируют, что жара, которую жители столицы Сибири так долго ждали, будет чередоваться с похолоданием.

- В Новосибирской области в первую декаду мая будут колебания температуры ночью от +5… +10 до -3… -8. Днем будут колебания от +4… +9 до +18… +23. Местами температура дойдет даже до +24… +29. Осадки ожидаются около нормы, первая половина мая ожидается преимущественно без осадков, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В соседних Томской, Омской и Кемеровской областях на начало мая прогнозируется температура до +15… +20 - жара по нынешним меркам. Но при этом небо большую часть времени будет затянуто облаками, изредка будет идти дождь.

А вот на Алтае тепла можно не ждать. Еще в конце апреля там будет идти снег, а к началу долгих выходных установится пасмурная и дождливая погода.

- В начале месяца температурный фон установится в пределах -2… -7 ночью и +8… +13 днем. В отдельные дни температура повысится до +16 и выпадут осадки в виде дождя, - пояснили в Горно-Алтайском УГМС.

А НА ВОСТОКЕ - СНЕГ

В Восточной Сибири майские праздники не очень порадуют теплом. Первая их часть будет пасмурная, с дневной температурой около +8… +13. А ближе к 9 мая зачастит дождь, в некоторые дни - с мокрым снегом.

- В Красноярске и южных районах Красноярского края среднемесячная температура в мае составит +7… +12, что близко к средним многолетним значениям. В начале мая температура поднимется до +5… +10, дневные температуры - от +10… +15 до +20 в отдельные дни. Также возможны дожди, но пока без гроз, - уточнили в Среднесибирском УГМС.

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