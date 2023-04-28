В Центральном районе Новосибирска нашли мужчину без памяти — ищут его родных

Николай не помнит ничего, кроме имени. Фото: поисковый отряд «Маяк».

В Центральном районе Новосибирска нашли человека без памяти. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк» в пятницу, 28 апреля.

— Мужчина называет себя Николаем. Больше ничего вспомнить не может, —рассказали волонтеры.

Всех, кто знает Николая или его родственников, волонтеры просят обратиться по номеру: 8-951-393-0911.

Ранее КП-Новосибирск писала о поисках 8-летнего мальчика, который не вернулся домой со школы на ОбьГЭСе. Его искали всю ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершились поиски 8-летнего мальчика, который не вернулся домой со школы на ОбьГЭСе в Новосибирске

Его искали всю ночь (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber