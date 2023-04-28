В Центральном районе Новосибирска нашли мужчину без памяти — ищут его родных

Николай не помнит ничего, кроме имени. Фото: поисковый отряд «Маяк».
В Центральном районе Новосибирска нашли человека без памяти. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк» в пятницу, 28 апреля.
— Мужчина называет себя Николаем. Больше ничего вспомнить не может, —рассказали волонтеры.
Всех, кто знает Николая или его родственников, волонтеры просят обратиться по номеру: 8-951-393-0911.
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