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НовостиОбщество14 апреля 2023 2:08

Завершились поиски 8-летнего мальчика, который не вернулся домой со школы на ОбьГЭСе в Новосибирске

Его искали всю ночь
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске нашли живым ребенка, который пропал на ОбьГЭСе. Фото: ЛизаАлерт.

В Новосибирске нашли живым ребенка, который пропал на ОбьГЭСе. Фото: ЛизаАлерт.

Утром в пятницу, 14 апреля, в Новосибирске нашли живым 8-летнего мальчика, который пропал на ОбьГЭСе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Напомним, ребенок не вернулся домой из школы вечером 13 апреля, родные забили тревогу. Последний раз его видели возле магазина.

Был объявлен срочный сбор на поиск, мальчика искали всю ночь полиция и волонтеры. Утром появилась зацепка – поисковики выехали на проверку. Ребенок был найден живым и здоровым. КП-Новосибирск уточняет подробности произошедшего.

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