«Видели у магазина»: в Новосибирске на ОбьГЭСе 8-летний мальчик не вернулся домой со школы

В Новосибирске на ОбьГЭСе пропал 8-летний Сергей Ковалев. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске на ОбьГЭСе пропал 8-летний Сергей Ковалев. Ребенок не вернулся домой со школы в четверг, 13 апреля. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры.

— Мальчик пропал сегодня вечером, крайний раз его видели у магазина. Сейчас идет срочный сбор на поиски, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую куртку, темно-синюю жилетку, черные брюки, черные ботинки, темно-серая шапка. С собой у него был зелено-голубой портфель.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Сережа или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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