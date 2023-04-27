Вице-мэр по социальным вопросам Бердска уволился и пошел работать в школу

Владимир Пилипушка покинул свой пост и вернулся на свое прежнее место работы — директором лицея № 7. Фото: Администрация города Бердска

Вице-мэр Бердска по социальным вопросам Владимир Пилипушка покинул свой пост и вернулся на свое прежнее место работы — директором лицея № 7.

В должности вице-мэра Пилипушка работал с февраля 2023 года. А директором лицея № 7 он работал с мая 2021 года. До этого он возглавлял школу № 1 в Искитиме.

Обязанности вице-мэра по соцвопросам теперь будет выполнять Жанна Шурова, замглавы по экономическому развитию.

В июне 2022 года пост мэра Бердска покинул Евгений Шестернин. Он отправился работать в региональное правительство, где занял должность министра природных ресурсов и экологии. Главой Бердска он являлся на протяжении 7 лет.

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Пока никаких официальных заявлений не было (подробнее).

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