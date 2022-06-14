В администрации Бердска прокомментировали уход мэра Шестернина в правительство. Фото: администрация Бердск.

Во вторник, 14 июня, СМИ сообщили о том, что мэр Бердска Евгений Шестернин покидает свой пост и уходит в региональное правительство. Информацию об этом КП-Новосибирск прокомментировали в администрации Бердска.

- Такого заявления нет, еще нет никаких документов. Когда будут официальные документы, они выйдут на сайте правительства и на сайте администрации города Бердска, - прокомментировали в администрации Бердска. – Пока не будет подписи и документов, мы ничего сказать не можем.

К слову, СМИ написали, что Евгений Шестернин якобы возглавит Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер