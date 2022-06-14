В администрации Бердска прокомментировали уход мэра Шестернина в правительство. Фото: администрация Бердск.
Во вторник, 14 июня, СМИ сообщили о том, что мэр Бердска Евгений Шестернин покидает свой пост и уходит в региональное правительство. Информацию об этом КП-Новосибирск прокомментировали в администрации Бердска.
- Такого заявления нет, еще нет никаких документов. Когда будут официальные документы, они выйдут на сайте правительства и на сайте администрации города Бердска, - прокомментировали в администрации Бердска. – Пока не будет подписи и документов, мы ничего сказать не можем.
К слову, СМИ написали, что Евгений Шестернин якобы возглавит Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
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