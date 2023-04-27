В Новосибирске территорию издательства «Наука» продают за 137 миллионов рублей

Территорию бывшего издательства «Наука» продают за 137 миллионов рублей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске территорию бывшего издательства «Наука» продают за 137 миллионов рублей — это начальная цена лота. Объявление о торгах выставил ДОМ.РФ в четверг, 27 апреля.
— На территории бывшего издательства был один из трех полиграфических центров предприятия. Зданиям нужна реконструкция, — указано в объявлении.
В 2022 году ФГУП «Издательство «Наука» ликвидировали. Аукцион проведут 9 июня, заявки принимают до 5 июня.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе выставили на торги четыре площадки для строительства жилья.
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