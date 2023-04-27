13-летняя блогер Милана Хаметова из Новосибирска стала номинантом списка Forbes

13-летняя блогер Милана Хаметова родом из Новосибирска стала номинантом списка Forbes. Фото: Иван МАКЕЕВ

13-летняя блогер Милана Хаметова родом из Новосибирска стала номинантом списка Forbes. Она оказалась самой молодой в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30». Этот раздел специально был создан для известных молодых людей, чья деятельность связана с соцсетями.

Милана родилась в Новосибирске, где с детства занималась музыкой и танцами. В 2016 году она стала победительницей конкурса красоты «Мини Мисс Сибирь» среди девочек от 5 до 7 лет. Страничку в соцсетях ей завела мама, которая сейчас является ее менеджером. Сегодня у Миланы более миллиона подписчиков в соцсетях.

В 2020 году к Милане пришла новая волна известности после того, как она начала работать с популярным блогером и певцом Давой (Давидом Манукяном — прим. ред.). Тоже, кстати, родом из Новосибирска. В том же году Хаметова стала участницей TikTok-хаус — Super House.

А весной 2021 года Милана записала дебютную песню «Умка». Клип на нее на YouTube собрал более 90 миллионов просмотров.

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